Koopjesjagers zorgen voor verkeerschaos in Roermond

Koopjesjagers hebben vandaag voor een verkeerschaos gezorgd in Roermond. Honderden, misschien wel duizenden shoppers gebruikten hun vrije dag om in de auto naar de winkels van het Designer Outlet in Roermond te rijden. Onder hen waren veel Duitse dagjesmensen.

De outlet ontvangt zo'n acht miljoen bezoekers per jaar. Dat leidt weleens tot files, maar nog nooit zo veel als dit pinksterweekend. Het probleem ontstond omdat vanwege de coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen op het terrein zelf werd toegelaten. Het idee was dat de rest even in de auto zou wachten, meldt 1Limburg.

Op de N280, de belangrijkste weg vanuit Duitsland naar Roermond, stond het verkeer vanaf de Duitse grens tot aan de binnenstad van Roermond stil. Ook op de andere wegen was er geen doorkomen aan. Wie toch het parkeerterrein van de outlet bereikte, moest daar nog lang wachten op een plekje. In de wijken rond het outletcentrum werd overal wild geparkeerd, tot ergernis van de omwonenden.

Gisteren was het ook al erg druk in Roermond. Toen ontstonden op de Venloseweg, vlak bij de outlet, stevige discussies tussen winkelend publiek en bewoners. Op de Venloseweg mogen alleen bewoners met een vergunning parkeren, maar de weg stond grotendeels vol met auto's met een Duits kenteken.