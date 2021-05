Man en zoon stuiten op lichaam in beeld van dinosaurus

Volgens lokale media probeerde de man zijn mobiele telefoon te pakken, nadat hij die in het beeld had laten vallen. Hij zou ondersteboven in de stegosaurus zijn gevallen en daar vast hebben gezeten. De politie heeft niet bevestigd hoe de man daar terecht is gekomen en zegt de resultaten van de autopsie af te wachten.

Een politiewoordvoerder zegt dat de man als vermist was opgegeven door zijn familie en dat het er niet op lijkt dat er een misdrijf is gepleegd. Het beeld is inmiddels weggehaald.