Belgen steunen voortvluchtige militair Conings: 'Je hebt een hart van goud'

In de Facebookgroep roept een gebruiker Conings op om niemand wat aan te doen, ook zichzelf niet: "We weten dat jij niet echt zo bent. Je hebt een hart van goud, Jürgen. Iedereen doet wel eens stomme dingen in zijn leven, ik weet uit goede bron dat je nog geen vlieg kwaad zou doen. Hou dit zo. Zou je ook onderdak geven terwijl ik dan ook weet dat ik medeplichtig ben, maar dit zou me dan niet boeien. Waar je ook bent, we staan achter je Jürgen."

Volgens Van Hoorn zijn de mensen die Conings steunen niet te vangen in één homogene groep. "Er is een overlap met mensen die ontevreden zijn over de landelijke politiek en het coronabeleid en er zitten ook Vlaamse nationalisten tussen. Conings wordt door de groep opgevoerd als martelaar, de man die zich verzet tegen de gevestigde orde. Mensen bieden hem ook onderdak aan." In de Facebookgroep zegt iemand dat Nederlandse boeren ook bereid zijn om de voortvluchtige militair een onderduikadres te geven.

Ook steun van andere militairen

Er is ook steun van collega-militairen, tot afgrijzen van de Belgische legerleiding. De hoogste legerbaas van België, Michel Hofman, maakte in een boodschap aan zijn personeelsleden duidelijk dat er binnen Defensie geen plek is voor extremisme. "Wat nu gebeurt, is fundamenteel strijdig met de waarden die we als militairen en burgers bij Defensie verdedigen en uitdragen, en met de eed die we hebben afgelegd."

Ook de Belgische nummer twee van Defensie Marc Thys uitte op Twitter zijn zorgen en frustratie: