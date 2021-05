Follow the Money: Nederlandse militairen oefenen illegaal in natuurgebied Curaçao

Het Nederlandse ministerie van Defensie gebruikt een beschermd natuurgebied op Curaçao als militair oefen- en schietterrein, terwijl daar geen vergunningen voor zijn aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Het gaat om een voormalige plantage op Curaçao, Wacawa. Op een kale vlakte daar werd in 2019 een militair oefendorp van zeecontainers gebouwd. Defensie deelde daar eerder deze beelden van op Facebook. Het is het belangrijkste oefengebied in het Caribisch gebied.

"Op dat terrein wordt met scherp geschoten", zegt FTM-journalist Pepijn Keppel op NPO Radio 1. "Ook worden er mortiergranaten afgeschoten, anti-tankraketten afgevuurd en er wordt op open zee geschoten." Een Antilliaanse vissersboot werd al eens geraakt door mitrailleurkogels.

Beschermd natuurgebied

Volgens het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao is Wacawa een conserveringsgebied. Er leven zeldzame en bedreigde diersoorten, zoals zeeschildpadden, vogels, vleermuizen en het Curaçaose witstaarthert, het grootste landzoogdier van het eiland. De gebieden zijn bestemd voor het "behoud en herstel van de natuurwetenschappelijke, historische, culturele en landschappelijke waarden".

Uit documenten die Follow the Money heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) blijkt dat Defensie geen vergunning heeft aangevraagd voor de werkzaamheden en militaire oefeningen op Wacawa. De defensietop op het eiland wist daarvan, maar besloot de bouw toch door te zetten.

Curaçao heeft Defensie nodig

In het aanvraagformulier voor de vergunning staat dat er twee maanden gevangenisstraf en een boete van omgerekend ruim 2200 euro volgt als er zonder vergunning wordt gebouwd.

Volgens FTM-journalist Keppel kan het voor Defensie als consequentie hebben dat het oefenterrein moet worden afgebroken, maar wordt er door de Curaçaose autoriteiten niet ingegrepen. "Vooral ook omdat Defensie een belangrijke rol heeft op Curaçao. Nederlandse militairen verdedigen de kust en zorgen ervoor dat er niet te veel vluchtelingen op het eiland komen. Dus Curaçao heeft Defensie ook nodig."

Het ministerie van Defensie zegt de "gang van zaken te betreuren en er alles aan te doen de situatie zo snel mogelijk op te lossen". Defensie gaat ervan uit dat het gebruik kan blijven maken van het terrein.