Prominent Brits lid Black Lives Matter door hoofd geschoten

In het Verenigd Koninkrijk is een prominent lid van de Black Lives Matter-beweging in haar hoofd geschoten. Sasha Johnson ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis in Londen.

In een verklaring van de politieke partij waarvan ze lid van is, Taking The Initiative (TTIP), staat dat dit is gebeurd "na talloze doodsbedreigingen".

"Sasha heeft altijd gestreden voor zwarte mensen en het onrecht dat de zwarte gemeenschap wordt aangedaan, en is zowel lid van BLM als Taking the Initiative", staat in de verklaring. "Sasha is ook moeder van drie kinderen en een uitgesproken stem voor onze mensen en onze gemeenschap."

De politie in Londen bevestigt het voorval en zegt dat er een 27-jarige vrouw gewond is geraakt, maar gaat niet in op de identiteit van het slachtoffer.

Niet speculeren

Een woordvoerder van de recherche zegt tegen The Guardian dat niets erop wijst dat het om een gerichte aanval gaat of dat de vrouw bedreigd werd. "Ik wil mensen vragen om niet te speculeren over een motief of de omstandigheden rond het incident."

Er is nog geen verdachte aangehouden.