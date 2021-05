Plofkraak net over de grens in Duitsland richt ravage aan

De Duitse politie onderzoekt de zaak, omdat de plofkraak werd gepleegd aan het Duitse deel van de Nieuwstraat. Die straat loopt precies over de grens tussen Kerkrade en de Duitse plaats Herzogenrath. Vorig jaar waren er ook al meerdere plofkraken in Herzogenrath, blijkt uit berichten in Duitse media.

Volgens getuigen zijn de daders op een scooter gevlucht naar Nederland. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.