Studentenflat Den Bosch met zestig woningen ontruimd na grote brand

De brandweer heeft een studentenflat in het centrum van Den Bosch ontruimd nadat er een grote brand in het complex was uitgebroken. Bewoners van zestig woningen stonden daarom midden in de nacht op straat, schrijft Omroep Brabant. Hulpverleners gaven de bewoners warmtedekens tegen de kou. Er zouden geen ernstig gewonden zijn.

De brand ontstond rond 02.30 uur 's nachts in een appartement op de tweede verdieping. De bewoner was niet thuis. Daarna sloeg het vuur rap om zich heen en bereikte de derde verdieping. Rook verspreidde zich door de hele flat. Enkele bewoners konden niet met de trap naar buiten en werden met de ladderwagen van de brandweer uit het gebouw gehaald. Inmiddels is de brand geblust.