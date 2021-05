Explosief gevonden bij woning in Hilversum, buurtbewoners tijdelijk geëvacueerd

Gooi en Vechtstreek Gebruiker geverifieerd door Twitter @PolitieDGV

Vanmiddag is er rond 14.15 uur een mogelijk explosief aangetroffen aan de #Distelmeent in #Hilversum. De Explosieven Opruimingsdienst heeft intussen het gevonden voorwerp afgevoerd. Er wordt verder onderzoek gedaan. Vandaag iets opvallends gezien in die omgeving? Bel 0900-8844.