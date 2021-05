Lente was sinds 2013 niet zo koud

Sinds 2013 is het voorjaar niet zo koud geweest als dit jaar. Weerplaza meldt dat de gemiddelde temperatuur van de maanden maart, april en mei lijkt uit te komen op 8,0 graden. Het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar is 9,9 graden.

De warmste lente was die van 2007; toen was de gemiddelde temperatuur (dag en nacht) 11,7 graden. Ook 2014 en 2018 staan in de top 3. Sinds het begin van de eeuw is de gemiddelde temperatuur in de lente een graad opgelopen.

Dat de lente nu zo koud is, is daarom opmerkelijk. Volgens Weerplaza ligt de temperatuur deze lente op het niveau van de jaren tachtig en negentig. Toen was de gemiddelde temperatuur respectievelijk 8,3 en 8,4 graden.

Nog geen zomerse dag in de Bilt

In De Bilt is deze lente nog maar drie keer een maximum van 20 graden of meer gemeten. Normaal gebeurt dat zestien keer. Weerplaza verwacht dat er in de laatste dagen van deze maand mogelijk nog één warme dag bij komt.

Zomerse dagen, waarbij het 25 graden of meer wordt, zijn dit jaar in De Bilt nog niet voorgekomen. Elders gebeurde dat wel; in Arcen, Eindhoven en Ell kwamen twee keer zomerse dagen voor.