'Pedo' op de stoep geklad bij autobranden in Nijmegen

De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen twee autobranden, de afgelopen nacht en de nacht daarvoor, in dezelfde straat in Nijmegen. Na de branden werd bij de opritten van de twee woningen een tekst gevonden over een 'pedo', die met rode verf op de stoep was gespoten.

"We gaan ervan uit dat de branden zijn aangestoken", zegt een politiewoordvoerster bij Omroep Gelderland. "Die worden nu door de recherche en forensische opsporing onderzocht." De politie heeft gesproken met de eigenaren van beide auto's. Zij hebben aangifte gedaan.

Over de tekst die op de straat is gespoten wil de politiewoordvoerster zich niet uitlaten: "We weten van de geruchten die rondgaan, maar onderzoeken de feiten", zegt ze. Buurtonderzoek moet volgens haar meer duidelijk maken over de branden en de teksten.