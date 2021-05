Nederlands marineschip voor het eerst in lange tijd naar Oost-Azië

Voor het eerst in meer dan twintig jaar is een Nederlands marineschip naar Oost-Azië vertrokken. De Zr. Ms. Evertsen voer vanmiddag weg uit de haven van Den Helder, om zich te voegen bij een door het Verenigd Koninkrijk geleid vlootverband.

Het Nederlandse marineschip voegt zich in het Verenigd Koninkrijk bij de zogenoemde UK Carrier Strike Group. Het middelpunt van de vloot is het nieuwe vliegdekschip HMS Queen Elizabeth, dat door de Zr. Ms. Evertsen beschermd wordt gedurende de zeven maanden lange reis. Het Nederlandse fregat met ongeveer 180 bemanningsleden zorgt voor de luchtverdediging.

Bezuinigingen

De laatste decennia gingen Nederlandse schepen niet zo ver van huis. Alleen het Caribisch gebied werd nog regelmatig aangedaan, vanwege de Nederlandse eilanden daar. Als schepen wel voor langere tijd uitvoeren, was dat vooral voor missies, bijvoorbeeld tegen de piraterij, NAVO-oefeningen of inzet in de Cariben.

De gehele vloot vertrekt maandag naar het Verre Oosten. De reis voert via de Middellandse Zee en de Indische Oceaan naar Oost-Azië. De vloot doet veertig landen aan, waaronder India, Japan, Zuid-Korea en Singapore. Op zee zullen militaire oefeningen worden gedaan.

Gevechtsvliegtuigen en helikopters aan boord

Aan boord van het vliegkampschip HMS Queen Elizabeth zijn 18 Britse en Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen en 14 helikopters. Daarnaast varen op het nieuwste vliegdekschip van de Britten 1700 bemanningsleden mee.

Eerder vandaag bracht de 95-jarige koningin Elizabeth een bezoek aan het schip, dat haar naam draagt. Gisteren stapte de Britse premier Johnson al aan boord van de HMS Queen Elizabeth.

"We willen onze vrienden in China duidelijk laten zien dat we geloven in het VN-zeerechtverdrag", zei Johnson. De Britse regering wil met de trip met vlagvertoon inspelen op de toenemende invloed van China, schrijven Britse media.

