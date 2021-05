Gedenksteen voor Bonifatius in kerkmuur Breukelen

In de muur van de Pieterskerk in Breukelen wordt vanmiddag een gedenksteen voor Bonifatius onthuld. Het is een laat eerbewijs voor de Britse missionaris die in de achtste eeuw meermalen geprobeerd heeft verschillende volkeren op het vasteland van Europa te bekeren tot het christendom. In de jaren 719 en 720 deed hij dat vanuit Breukelen en Woerden.

De onthulling van de gedenksteen van kunstenaar Serge van Druten is door corona een jaar vertraagd, meldt RTV Utrecht. Breukelen en Woerden hadden zelfs een Bonifatiusjaar gepland, 1300 jaar nadat hij zijn zendingswerk daar deed. Nu blijft het bij een sobere plechtigheid bij de Pieterskerk, op de plek waar Bonifatius een gebedshuis oprichtte voor Sint-Petrus. Morgen is er met Pinksteren een gezamenlijke kerkdienst in de vijf kerken in Breukelen.

Gewapende escorte

Bonifatius, in 672 of 675 geboren als Wynfreth en door paus Gregorius II omgedoopt tot Bonifatius ('hij die goed doet') wijdde zijn hele leven aan het bekeren van Germaanse volken. Daarbij wilde hij vooral de Friezen kerstenen. Hij had het gevoel de juiste missionaris te zijn omdat 'zijn' Engels leek op het Fries.

In 715 maakte hij voor het eerst de oversteek, maar de timing was ongelukkig omdat de Friezen net een overwinning aan het boeken waren in de strijd tegen de Franken en zich niet lieten kerstenen. Na een lang leven, waarin hij verschillende successen boekte als missionaris en het tot aartsbisschop bracht, probeerde Bonifatius het in het jaar 754 opnieuw bij de Friezen.

Dit keer reisde de inmiddels bejaarde zendeling niet met een paar mensen maar met een groot gevolg van dienaren, twee hulpbisschoppen en een gewapende escorte. Hij belegde een grote bijeenkomst bij Dokkum, waar bekeerlingen in groten getale welkom zouden zijn.

Maar zo ver kwam het niet. Op (of rond) 5 juni 754 werd zijn missiecompagnie overvallen door een groep gewapende Friezen. Bonifatius en 52 anderen, onder wie de twee hulpbisschoppen, werden gedood.