Van Europa tot VS: hoe snel gaan economieën zich herstellen?

"In de Verenigde Staten is de gezondheidssituatie na een diep dal de afgelopen maanden steeds beter geworden", zegt Daco. "In tegenstelling tot Europa, waar eind 2020 nieuwe infectiegolven waren waardoor er opnieuw lockdowns werden ingesteld." Dat de lockdowns in de Europese landen weer strenger werden eind 2020 kun je zien in de grafiek hierboven. "Die lockdowns zorgen ook weer voor een dubbele dip in de economie."

In de grafieken hieronder kun je zien dat in verschillende Europese landen de economie na de diepe dip in het voorjaar nog een keer is gekrompen. In de Verenigde Staten is dat niet gebeurd: de economie is daar sinds de zomer steeds verder doorgegroeid.