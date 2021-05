Veehouders die iets nieuws willen beginnen lopen vast op strikte regels

"Agrariërs denken serieus na over de toekomst", zegt wethouder Goijaarts. Zijn gemeente wil graag helpen als boeren twijfelen over wat te doen met hun bedrijf. "We proberen met gesprekken aan de keukentafel te kijken wat er mogelijk is op de plek van het boerenbedrijf. Maar niet alles wat wordt bedacht, kan ook worden uitgevoerd."

De gemeente wil dus wel, maar is nog onvoldoende toegespitst op nieuwe initiatieven, merkt ook Jan van Zutphen van de ZLTO. "Vaak is het voor de agrariër al een enorme struggle om te stoppen. Als die beslissing dan eenmaal genomen is, dan wil die boer ook gewoon dóór."

Goijaarts snapt de bezorgdheid van de boeren, maar pleit voor zorgvuldigheid. "De komende decennia voeren we de strijd om de vierkante meter. Woningbouw, bedrijventerreinen, de energietransitie. Alles heeft ruimte nodig, maar óók de primaire sector. De typische Hollandse landschappen met de koeien in de wei, die mógen niet verdwijnen. Die ruimte moeten we ook blijven bieden aan de agrarische sector. Maar een ding is zeker: Meierijstad ziet er over twintig jaar heel anders uit."