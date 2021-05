Chinese verkenner rijdt voor het eerst rond op Mars

Marsrover Zhurong, vernoemd naar de Chinese god van vuur, werd vorig jaar juli met ruimtesonde Tianwen-1 naar Mars gestuurd. In februari kwam de sonde in een baan om de planeet. De landing met de verkenner was vorig weekend.

De Tianwen-1 ('zoektocht naar de hemelse waarheid') was een van de drie ruimtevaartuigen die in februari aankwamen bij Mars. De Amerikanen lieten die maand verkenner Perseverance succesvol landen en een sonde van de Verenigde Arabische Emiraten kwam in een baan om Mars.

China is na de VS het enige land waarvan een rover op de planeet rondrijdt. Het lukte de Sovjetunie in 1971 om een ruimtevaartuig te laten landen, maar de verbinding daarmee werd na anderhalve minuut al verbroken.