Rotterdams hotel met 400 gasten deels ontruimd na uitslaande brand

In een hotel in het centrum van Rotterdam heeft korte tijd brand gewoed. Na het uitbreken ervan gaf de brandweer een ontruimingsbevel, maar voordat alle 400 gasten het pand hadden verlaten, was het vuur al onder controle.

De brand in het Art Hotel brak uit aan het einde van de avond op de derde verdieping. Al snel sloegen de vlammen uit het pand en er ontstond veel rook. De brandweer besloot om het hele hotel van twaalf verdiepingen te ontruimen.

Even na middernacht was het vuur geblust. Op dat moment waren zo'n zestig hotelgasten geëvacueerd, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Er zijn twee mensen nagekeken vanwege het inademen van rook.

Songfestival

Het Art Hotel staat schuin tegenover de Maassilo, vlakbij de zuidkant van de Erasmusbrug. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio overnachten er geen officiële delegaties van het Eurovisie Songfestival, dat deze week in Rotterdam wordt gehouden.

De lokale brandweer heeft beelden van de brand op Twitter gedeeld: