Twee weken van gevechten tussen Israël en Hamas, wat is het resultaat?

De Verenigde Staten zijn altijd een zeer belangrijke speler in het Midden-Oosten. En voor Biden was dit conflict "een lakmoesproef", zegt correspondent Marieke de Vries: "Trump was natuurlijk volledig pro-Israël en de Democraten van oudsher ook. Maar er is toenemende druk vanuit de linkerflank van de Democraten voor een kritischer geluid tegen Israël."

Politici op die flank namen het woord apartheid in de mond om de behandeling van de Palestijnen in Israël en in de bezette Palestijnse gebieden te omschrijven. Dat deden ze in navolging van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, die in april met een zeer kritisch rapport over Israël kwam.

Maar Biden boog niet voor die druk. In ieder geval niet in het openbaar. Achter de schermen werd wel degelijk druk uitgeoefend door telefoontjes met Netanyahu. Publiekelijk liet Biden vooral weten dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen, het oude adagium van Amerika als het aankomt op Israël.

De Vries: "Amerika draagt Israël een warm hart toe vanwege de Joodse bevolking, maar vergeet ook niet dat Israël de belangrijkste bondgenoot is van Amerika in het Midden-Oosten. Israël is een strategische partner van de VS, ten opzichte van tegenstanders als door Iran gesteunde milities in Syrië."

Of de VS zich nu actiever wil bemoeien met een actieve langetermijnoplossing is maar de vraag, zegt De Vries. De VS wil zich minder bemoeien met brandhaarden in het Midden-Oosten. Tekenend is dat Biden tot een paar dagen geleden vooral opriep tot sustainable calm: duurzame rust.

De Vries: "Dit conflict stond niet op zijn prioriteitenlijstje. Of dit conflict de Israëlisch-Palestijnse kwestie weer op zijn radar brengt, is afwachten."