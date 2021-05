Twee nieuwe aanhoudingen om vergismoord Beuningen

In het onderzoek naar de moord op de 49-jarige klusjesman Mehmet Kiliçsoy uit Nijmegen, zijn afgelopen week nog eens twee mensen aangehouden. Het zijn twee mannen uit Amsterdam van 20 en 32 jaar, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Eerder werden daarom ook al twee andere verdachten opgepakt. Zij moeten komende dinsdag voor de rechtbank in Arnhem verschijnen.

De klusjesman werd op 6 juli vorig jaar in het centrum van Beuningen 's ochtends rond 08.30 uur onder vuur genomen door twee gemaskerde mannen. Uit onderzoek is gebleken dat alles wijst op een vergismoord, zegt het Openbaar Ministerie.

Niets verdachts

De politie liet eind februari weten niets verdachts te hebben gevonden. "Alles bij elkaar is het voor ons aannemelijk dat het om een vergissing ging. We gaan uit van een persoonsverwisseling", zei een woordvoerder destijds.

De twee zijn afgelopen dinsdag opgepakt, maar hun aanhouding is nu pas naar buiten gekomen. De man van 20 zit ook vast voor het voorhanden hebben van een wapen, de 32-jarige man voor betrokkenheid bij een overval. Hij wordt bovendien verdacht van een poging tot moord, op 4 juni in het dorp Tienhoven, in de provincie Utrecht. Daarbij raakte toen een man gewond.