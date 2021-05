Nog twee verdachten opgepakt voor voorbereiden liquidatie in Soest

Er zijn nog twee verdachten opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Soest. Het gaat om een man van 20 uit Amsterdam en een 21-jarige Hagenaar. Ze zijn dinsdag opgepakt en vandaag voorgeleid aan de officier van justitie. Die heeft bepaald dat ze nog veertien dagen in voorarrest kunnen blijven.

In maart van dit jaar kreeg de politie informatie dat er een liquidatie werd voorbereid in Soest. Daarop werd snel ingegrepen, waardoor die moord kon worden voorkomen. Er werden toen drie verdachten opgepakt. Van hen zit er één, een 35-jarige Hagenaar, nog vast.

Voorverkenningen

Het werd duidelijk dat er in maart op twee dagen een voorverkenning werd uitgevoerd rond het huis van het vermoedelijke slachtoffer. Op camerabeelden is te zien hoe op 5 maart twee mannen 's ochtends vroeg uit een zwarte MPV stappen en door de straat lopen waar het vermoedelijke slachtoffer woont. De auto rijdt langzaam achter ze aan.

Op 9 maart wordt een andere auto, een witte bestelbus, gebruikt voor een soortgelijke actie. De twee verdachten die van de week zijn opgepakt, worden ervan verdacht dat ze die voorverkenningen hebben uitgevoerd. De witte bestelbus is teruggevonden en bleek eerder in Amsterdam te zijn gestolen.

Het vermoedelijke doelwit is volgens Het Parool een zakenman die bijna tien jaar geleden de roemruchte Amsterdamse seksclub Yab Yum kocht. Een poging om de club nieuw leven in te blazen liep op niets uit. De zakenman is een bekende van de politie en wordt in verband gebracht met diverse criminelen.