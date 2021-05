Journalisten moeten snel weg bij bos waar gezocht wordt naar Belgische militair

In Maasmechelen, vlak over de grens bij Geleen, zijn journalisten weggestuurd bij het bos waar militairen en politieagenten zoeken naar de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings. Volgens een fotograaf zijn er "ontwikkelingen gaande", maar de politie wil nog niets zeggen.

Het persvak bij Nationaal Park Hoge Kempen is in allerijl ontruimd en er is een ambulance bij het bos weggereden. Het is niet duidelijk of er iemand in de ambulance ligt.

Honderden politieagenten en militairen begonnen dinsdag een klopjacht op de 46-jarige Conings. De militair had in een afscheidsbrief gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Een prominente viroloog is samen met zijn gezin ondergedoken.

Potentieel gewelddadige extremist

De auto van Conings werd gevonden in een natuurgebied. Daarin lagen vier raketwerpers, inclusief munitie. De Belgische justitie gaat ervan uit dat Conings meer wapens in zijn auto had en die heeft meegenomen het bos in.

Conings was al bekend bij de Belgische terreurbestrijdingsdiensten. Hij wordt gezien als een "potentieel gewelddadige extremist" met extreemrechtse ideeën. Het is niet duidelijk hoe het kan dat hij dan toch wapens kon meenemen uit het munitiedepot van het leger.