Nieuw record gevestigd voor boren in diepzeebodem

Wetenschappers hebben voor de kust van Japan een record gevestigd als het gaat om boren in de bodem van de diepzee. Een onderzoeksschip haalde op 8 kilometer diepte een aardlaag van zo'n 37 meter uit de zeebodem.

Dat is bijna een kilometer dieper dan het team dat in 1978 het vorige record vestigde met boren in de Marianentrog, de diepzeekloof gelegen ten oosten van de Filipijnen.

Bijna drie uur onderweg

De mijlpaal werd vorige week vrijdag al bereikt, schrijft de BBC, maar het onderzoeksteam bestaande uit Europese en Japanse wetenschappers meldde het nieuws pas deze week. Expeditieleider Michael Strasser schrijft in het expeditieblog niet te kunnen wachten om het materiaal "uit het diepste van het diepe" te analyseren.

Het duurde bijna drie uur voordat de 40 meter lange boor was afgezakt naar het bewuste stuk zeebodem in de diepe Japantrog, ten oosten van het Aziatische land. Het sediment komt uit de plek waar in 2011 het epicentrum van een aardbeving met een kracht van 9,1 werd gemeten.

Diepste boorgat ooit

Die beving veroorzaakte een tsunami die leidde tot bijna 20 duizend slachtoffers en een enorme ravage aan de Japanse oostkust, met onder meer de kernramp in Fukushima. Met het aardlagen uit de diepzeebodem hopen de wetenschappers meer inzicht te krijgen in aardbevingen uit het verleden.

Het diepste boorgat blijft nog altijd het gat dat Rusland boorde in het schiereiland Kola, in het noordwesten van het land. In 1989 bereikten onderzoekers daar een diepte van ruim 12 kilometer onder het aardoppervlak. Er werd uiteindelijk gestopt met boren omdat onder meer de temperatuur te hoog werd voor de boorkop; op de bodem van het gat is het zo'n 180 graden.