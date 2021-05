FNV en VNO-NCW tegen informateur: investeren om uit de crisis te komen

Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW willen dat er wordt geïnvesteerd om uit de coronacrisis te komen. Informateur Hamer ontving vanochtend FNV-voorman Elzinga en VNO-NCW-voorzitter Thijssen en die benadrukten beiden het belang van investeringen.

"We moeten niet gaan bezuinigen, maar de problemen structureel aanpakken. Als we nu de overheidsfinanciën als prioriteit nummer 1 op het lijstje zetten, knijpen we elke kiem van herstel onmiddellijk af", zei Elzinga na zijn gesprek met Hamer. Een van de belangrijkste taken van de informateur is om overeenstemming te bereiken over een herstelbeleid na de coronacris.

"Voor ons is cruciaal dat er wordt geïnvesteerd in echte banen, waar mensen zekerheid aan ontlenen en dat het minimumloon fors omhoog gaat", voegde Elzinga eraan toe. "We moeten leren van de crisis en oog hebben voor wat er structureel al fout zat." Hij zou het eerlijk vinden als bedrijven die geen last hebben gehad van de crisis extra meebetalen aan het herstel.