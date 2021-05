Ruim 75.000 euro voor moskee en andere hulpacties na brand in Den Haag

Een dag na de brand in een woningblok en een moskee in Den Haag zijn Hagenaren verschillende hulpacties gestart. De teller van een inzamelingsactie voor het herstel van de moskee staat inmiddels op ruim 75.000 euro.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit in een woning in de Schilderswijk. Het vuur verspreidde zich snel over het hele blok en sloeg over naar de El-Fath moskee.

Rond de veertig woningen zijn onbewoonbaar verklaard door de brandweer. De gedupeerde bewoners zijn vannacht opgevangen in hotels.

Kleding en toiletspullen

Er wordt niet alleen geld, maar ook kleding en speelgoed ingezameld. Op verschillende punten in Den Haag kunnen mensen spullen inleveren. Dat kan tot zeker eind mei.

Het Leger des Heils biedt slachtoffers van de brand ook gratis kleding aan. Ze kunnen langskomen in de winkel van de organisatie. Een deel van de gedupeerden spreekt geen of slecht Nederlands. Daarom is de hulp van tolken ingeroepen.

Spoeddebat

Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad heeft een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de brand. "Er blijkt sprake van overbevolking en er zijn zorgen over de bouwkundige veiligheid van de panden", zegt fractievoorzitter Mikal Tseggai van de PvdA tegen Omroep West.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie en brandweer doen onderzoek.