Zo beleven Palestijnse en Israëlische studenten de aanvallen

Studenten in Tel Aviv

Ook in Tel Aviv blijven de studenten thuis. "Het is eng om nu naar buiten te gaan, want er zijn veel onderlinge rellen", zegt de Israëlische Ophyr Hanan (23), student Communicatie aan de universiteit in Tel Aviv. En Aaron (29) vertelt hoe hij naar familie zou gaan, maar dat voorlopig niet doet, omdat het niet veilig is om naar buiten te gaan.

De afgelopen nachten werden de studenten vaak gewekt door het alarm dat afgaat wanneer raketten vanuit Gaza op Israël worden afgevuurd. Als zo'n alarm gaat, wordt in schuilkelders of in het trappengat geschuild. "In mijn gebied heb je een minuut om naar beneden te rennen", beschrijft Ophyr. Aaron gaat richting het trappenhuis: