EU bereikt akkoord over covid-reiscertificaat

Deze zomer komt er een Europees covid-reiscertificaat. Na lang overleg zijn de landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie het eens geworden. De bedoeling is dat er vanaf 1 juli gereisd kan worden met het certificaat.

Reizigers kunnen straks met een QR-code aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, negatief hebben getest of al een besmetting achter de rug hebben en daardoor zijn beschermd.

1 Prik

Mensen die nog maar één vaccinprik hebben gekregen mogen ook een certificaat aanvragen. Landen mogen zelf bepalen of zij één prik genoeg vinden om iemand toe te laten of dat zij vaccinprikken eisen. Vakantiegangers moeten straks dus goed controleren of hun vakantieland genoegen neemt met één prik.

Het Europees Parlement en de regeringsleiders verschilden op een aantal punten flink van mening. Zo wilde het parlement dat er gratis testen zouden komen voor mensen die nog niet zijn ingeënt, maar zagen verschillende landen dit niet zitten. Ook wilden landen zelf kunnen blijven beslissen over mogelijke extra maatregelen, zoals een quarantaineverplichting.

Compromis

Het is een compromis geworden. Er wordt een fonds van 100 miljoen euro opgezet waarmee de pcr-tests betaalbaarder gemaakt kunnen worden voor de lage inkomens en voor mensen de regelmatig de grens over moeten. Het is dus nu niet Europees vastgelegd dat de pcr-testen gratis moeten worden.