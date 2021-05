'Pensioenfondsen beleggen niet meer in bedrijven die Oeigoeren onderdrukken'

Vier Nederlandse pensioenfondsen zijn gestopt met beleggen in Chinese bedrijven die betrokken zijn bij de onderdrukking van Oeigoeren. Dat zeggen ze in antwoord op vragen van onderzoeksplatform Follow the Money (FTM). Het gaat om ambtenarenfonds ABP, metaalfonds PMT, Pensioenfonds Detailhandel en het pensioenfonds voor woningcorporaties SWP.

Ze hebben samen voor 115 miljoen euro aan beleggingen verkocht. In het verleden hadden ze onder meer geld gestoken in het staatsbedrijf China Unicom, dat volgens FTM nauw verweven is met de onderdrukking van de Oeigoeren in de regio Xinjiang.

'Niet beleggen in niet-democratisch of corrupt'

In een reactie aan FTM zegt metaalfonds PMT niet meer te willen beleggen in bedrijven die in handen zijn van een overheid die niet democratisch is of als corrupt wordt gezien. "Op basis hiervan zijn investeringen in Chinese staatsbedrijven uitgesloten." FTM vroeg de 24 grootste pensioenfondsen in Nederland wat hun beleid is wat betreft China. Uit de antwoorden die ze tot nu toe kregen blijkt dus dat vier zich recent hebben teruggetrokken uit bedrijven die minderheden in Xinjiang onderdrukken.

Volgens mensenrechtenorganisaties pleegt China misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang, zoals arbitraire massaopsluitingen en arrestaties, martelingen, verkrachtingen en het scheiden van families.

China zegt dat in de strafkampen in de regio alleen terroristen en separatisten zitten die 'heropgevoed' moeten worden en dat het buitenland zich niet met de kwestie moet bemoeien.