Politie Amsterdam zoekt nog twee verdachten van overval waardetransport

De Amsterdamse politie zoekt nog zeker twee mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de gewapende overval op een waardetransport van gisteren. Wat hun rol was, is niet bekendgemaakt. Ook over de buit kan de politie naar eigen zeggen vanwege het onderzoek nu geen details geven.

Gistermiddag pleegde een groep zwaargewapende daders een overval op het waardetransport in Amsterdam-Noord. Ze gingen er met hoge snelheid en al schietend vandoor. Achtervolgende politieagenten schoten terug.

Zo'n 10 kilometer verderop, in Broek in Waterland, werden vier verdachten in een weiland aangehouden. Twee van hen raakten daarbij gewond. Een vijfde verdachte overleed ter plekke.

Zo ging dat gistermiddag in zijn werk: