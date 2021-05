Gevluchte oud-Nissan topman bijt in het stof bij Amsterdamse rechtbank

Oud-Nissan topman Carlos Ghosn krijgt het deksel op de neus bij een door hemzelf aangespannen rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever. De rechtbank Amsterdam heeft een dikke streep gezet door de geëiste vergoeding van 10 miljoen euro voor ontslag, reputatieschade en achterstallig salaris, omdat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.

De rechter veroordeelde Ghosn bovendien tot het terugbetalen aan het bedrijf van onterecht ontvangen loon na zijn ontslag in 2018, bijna 5 miljoen euro.

Hij was jarenlang de gevierde topman van de Japanse autobouwer Nissan-Mitsubishi, die een alliantie had met de Franse autoreus Renault. In 2019 werd hij door de Japanners ontslagen. Hij werd beschuldigd van malversaties voor tientallen miljoenen euro, onder meer ten koste van de in Nederland gevestigde joint-venture Nissan-Mitsubishi (NMBV). Volgens Ghosn is hij slachtoffer van een politiek complot in Japan van Nissan en justitie en dreigde in Japan een oneerlijk proces.

Spectaculaire ontsnapping

In afwachting van de rechtszaak kreeg hij huisarrest, maar hij wist in oktober 2019 op spectaculaire wijze te ontsnappen, verstopt in een kist voor geluidsapparatuur in een vliegtuig naar Libanon, waar hij nu verblijft. Ghosn is van origine een Libanees en Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan.

Volgens Ghosn werkte hij voor NMBV en was hij regelmatig in Amsterdam voor overleg. Hij zou ook het mandaat hebben gehad om zich te laten belonen voor zijn werkzaamheden. De rechter oordeelde echter dat uit de stukken niets blijkt van een arbeidsovereenkomst tussen NMBV en Goshn en dat hij ook niet bevoegd is om met zichzelf een arbeidsovereenkomst te sluiten.

In een interview met het FD zei Ghosn dat hij de zaak in Amsterdam had aangespannen omdat hij een "geloofwaardige, onafhankelijke rechter op neutraal terrein" wilde. Bij het Japanse OM "draait die zaak niet om rechtvaardigheid, dat is een politieke zaak. Het OM mag niet verliezen'.