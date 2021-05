Wekdienst 20/5: EU bespreekt covid-reispas • Tweede halve finale Songfestival

En dan nog even dit:

In Washington wordt vandaag de grote Marshall-klok in het carillon gehangen dat Nederland schonk aan de VS uit dank voor de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog. Het carillon van de erebegraafplaats Arlington, bestaande uit 50 klokken, heeft een grote renovatiebeurt gekregen waardoor ze weer zuiver klinken.

Naast de 50 bestaande klokken heeft klokkengieterij Eijsbouts drie nieuwe gegoten. De Marshall-klok is de grootste en weegt zo'n 7500 kilo. Hij is vernoemd naar George Marshall, de Amerikaanse minister die het Marshallplan voor naoorlogs Europa invoerde waardoor landen in West-Europa sneller konden herstellen van de oorlog.

Er komen nog twee klokken bij: een voor Eleanor Roosevelt en een voor Martin Luther King. Die worden later geplaatst.

Omroep Brabant maakte vorige maand deze reportage over de operatie: