Stille tocht in Westbroek voor twee verongelukte vrienden

Honderden vrienden en familieleden hebben in Westbroek twee verongelukte tieners herdacht tijdens een stille tocht. De 18-jarige Tim overleed vorige week dinsdag aan de gevolgen van het ongeval twee dagen eerder, vandaag werd bekend dat ook de 16-jarige Sven is overleden.

De jongens uit Maartensdijk reden in de bewuste nacht op een scooter richting Westbroek. Rond 04.00 uur raakte hun scooter door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde in een greppel. De jongens raakten ernstig gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleden ze aan hun verwondingen.

Over de toedracht van het ongeval is niets bekend. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Stille tochten

Nabestaanden liepen vanavond een stille tocht om de tieners te herdenken. Veel jongeren legden bloemen bij de plek van het ongeluk aan de Dr. Welfferweg. Ook staken ze vuurwerk af. Afgelopen week was er ook al een stille tocht, maar na het tweede overlijden besloten nabestaanden opnieuw een tocht te organiseren.

"Er was een enorme opkomst. Ik denk rond de 500 tot 600 mensen, onder wie veel jongeren. Het is heel verdrietig", zegt burgemeester Sjoerd Potters tegen RTV Utrecht.

Vanwege de drukte besloot de gemeente De Bilt de weg van het ongeval tijdelijk af te sluiten voor het overige verkeer.