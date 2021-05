Ruim 160 wapens ingezameld bij actie met gele kliko's in Den Haag

De wapeninzamelingsactie met gele kliko's in Den Haag heeft na de eerste drie dagen 161 wapens opgeleverd.

Er zijn 135 slag-, stoot- en steekwapens ingeleverd en 26 vuurwapens, alarmpistolen en luchtdrukwapens thuis opgehaald. "Tot nu toe kunnen we tevreden zijn, want elk ingeleverd wapen is er een minder op straat", stelt de politie.

Bij alle politiebureaus in regio Den Haag staan sinds maandag gele kliko's, waarin mensen hun slag- en steekwapens kunnen stoppen zonder dat ze vervolgd worden. In de containers zijn tot nu toe verschillende soorten messen, slagwapens, een stroomstootwapen en een busje pepperspray achtergelaten, schrijft Omroep West.

Behalve hun steek- en slagwapens anoniem inleveren kunnen mensen ook vuurwapens laten ophalen door de politie. Daarvoor moet je telefonisch een afspraak maken. Als het wapen niet is gebruikt, zijn er geen juridische consequenties.

Wapenbezit onder jongeren

De inzamelingsactie is voornamelijk gericht op jongeren, omdat de politie ziet dat zij steeds vaker wapens bij zich dragen en dit tot incidenten kan leiden. De politie verwijst daarbij onder meer naar een dodelijke steekpartij begin deze maand in Den Haag waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam.

Eerder zijn er soortgelijke acties geweest in onder meer de regio's Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en IJsselland. In Rotterdam leverde dat in twee weken tijd ruim 250 wapens op, waaronder vuurwapens.

De actie in de regio Den Haag loopt tot en met zaterdag. De ingeleverde wapens worden daarna vernietigd.