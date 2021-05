Eurovisie Songfestival: het 'apolitieke' liedjesfestijn

Het gaat om de liedjes, niet om de politiek. Dat is al jaren de boodschap van het Eurovisie Songfestival. Toch is het in de praktijk bijna onmogelijk om politiek buiten de deur te houden. Politieke statements en politiek beladen beelden vinden vaak toch hun weg naar het podium of de green room, leert het verleden.

De Britse Songfestivalkenner Paul Jordan is zelfs op het onderwerp gepromoveerd. "Zodra de landen hun inzending doorgeven, kijkt een commissie van het Songfestival of er geen politiek beladen boodschap in het nummer zit", legt hij uit. Volgens hem probeert de organisatie zich niet aan politieke kwesties te branden. "Kijk maar naar de inzending van Wit-Rusland, die werd dit jaar twee keer afgekeurd."

Spanningen tussen landen

Maar politieke statements beperken zich niet alleen tot de nummers die gezongen worden. Landen nemen soms zelf politieke beslissingen. In het jaar 1978, toen Israël het Songfestival won, werd het evenement ook in Jordanië uitgezonden. Maar toen gedurende de avond langzaamaan duidelijk werd dat Israël zou winnen, werd de uitzending onderbroken. Kijkers in Jordanië dachten dat België had gewonnen. Dat land stond bovenaan voordat de uitzending werd gestaakt.

Ook de spanningen tussen Rusland en Oekraïne wisten de afgelopen jaren vaak het podium te bereiken. Twee jaar na de annexatie van de Krim won Oekraïne in 2016 met het nummer 1944 van Jamala. Het lied is een persoonlijk relaas over haar oma, die in de Tweede Wereldoorlog samen met 400.000 andere Krim-Tataren werd gedeporteerd van de Krim door de Sovjets onder Stalin.

Het winnende Oekraïense nummer van 2016: