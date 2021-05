Rechters legden vorig jaar toch vaker tbs op

Rechters hebben vorig jaar vaker tbs opgelegd dan in 2019. Dat is in lijn met de trend van de afgelopen vijf jaar. Daaruit blijkt dat de maatregel steeds iets vaker wordt opgelegd, tonen de nieuwste cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

In april meldde de raad nog een daling van het aantal veroordelingen met tbs. Die cijfers bleken alleen onjuist door "een verkeerde weergave van de registratie van tbs-zaken" in het informatiesysteem.

In 2020 legden rechters 273 keer tbs op. In 2019 was dat nog 260 keer het geval. Daarnaast kregen rechters vorig jaar 1049 verzoeken tot verlenging van tbs voorgelegd. 88 procent daarvan werd toegewezen.