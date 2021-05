Segers: het ligt niet voor de hand dat ChristenUnie weer gaat meeregeren

ChristenUnie-leider Segers vindt het niet voor de hand liggen dat zijn partij opnieuw gaat meeregeren. Wat hem betreft komt er "een geloofwaardige breuk met het verleden". Dat betekent: een heel nieuw kabinet, dat werk kan maken van een nieuwe bestuurscultuur met een opener samenwerking met de Tweede Kamer.

Qua grootte zijn er negen partijen die groter zijn dan de ChristenUnie, zei Segers vanmorgen na zijn gesprek met informateur Hamer. Bovendien is een minderheidskabinet wat hem betreft ook prima. Dat past volgens hem misschien wel beter in een tijd van dualisme, waarin meer onderwerpen met de Kamer moeten worden besproken.

'Verhoudingen met Rutte goed'

Journalisten vroegen Segers herhaaldelijk, op verschillende manieren, of hij nog steeds niet in een kabinet onder leiding van premier Rutte wil, zoals hij eerder zei. Maar de ChristenUnie-leider gaf daar geen duidelijk antwoord op. "Ik kan me geen scenario voorstellen waarin wij echt nodig zijn", zei Segers. En: "Ik heb de vurige wens om het verschil te maken, maar dat kan ook vanuit de oppositie."

Segers verwijst naar zijn speech van een paar weken geleden, waarin hij zei dat hij te veel op de man had gespeeld. Maar over de vraag of dit betekent dat hij Rutte niet langer uitsluit, houdt hij zich op de vlakte. Wel meldt hij dat de verhoudingen tussen hem en de VVD-leider goed zijn en dat het hem in de eerste plaats om de inhoud gaat.

De Partij voor de Dieren wil in geen geval in een kabinet-Rutte IV. Partijleider Ouwehand zegt dat het vertrouwen van de burgers in de overheid niet kan worden hersteld met "een premier die de Kamer voorliegt". Volgens haar houdt de VVD de formatie gegijzeld door vast te houden aan Rutte als partijleider. "Het is niet CDA-Kamerlid Omtzigt die dat doet."

Herstel na corona

Informateur Hamer ontvangt vandaag de leiders van de grootste partijen in de Tweede Kamer. Zij spreekt met hen met name over de vraag hoe zij het herstel na de coronacrisis voor zich zien. Als laatste komt VVD-leider Rutte langs.

Het is de vierde keer na de verkiezingen op 17 maart dat de fractievoorzitters hun ideeën voor de formatie kunnen inbrengen. Ze deden dat al eens bij de verkenners Jorritsma en Ollongren en daarna twee keer bij informateur Tjeenk Willink.

Tjeenk Willink gaf het stokje vorige week over aan Hamer. Zij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), de belangrijkste adviesraad van regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken.

Hamer wil net als haar voorganger eerst naar de inhoud kijken. Maar ze vraagt dus ook naar coalitievoorkeuren. Dat deed ze in haar eerste ronde gesprekken, gisteren met de kleinere fracties, ook al. Ze wil weten hoeveel draagvlak er is voor een herstelplan voor de economie, ook bij partijen die niet in de nieuwe coalitie zullen komen.