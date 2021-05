Interview met Máxima best bekeken tv-programma: ruim drie miljoen kijkers

Het uitgebreide televisie-interview met koningin Máxima is gisteravond door ruim 3,2 miljoen mensen bekeken. Daarmee was het NOS-interview het best bekeken programma van de dag, meldt de Stichting Kijkonderzoek.

De koningin werd ter ere van haar vijftigste verjaardag geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk. Máxima ontving hem op haar woonpaleis in Den Haag, Huis ten Bosch. In haar werkkamer bespraken ze haar werkzaamheden, de toekomst van haar drie dochters, het verlies van haar zus Inés en haar leven met koning Willem-Alexander. Ook de veelbesproken vakantie naar Griekenland kwam aan bod.

Anekdotes

Het gesprek was uitzonderlijk, want zo'n langdurig één-op-één-interview komt bijna niet voor. Het gaf veel mooie inkijkjes in het leven van de koningin, zeggen koningshuisdeskundigen. "In het interieur, in haar eigen anekdotes, maar ook in haar werk", zegt royaltyjournalist Rick Evers.

Ook de aansluitende, tweede aflevering van Dionne Dichtbij: Máxima op NPO 1 werd goed bekeken. Met ruim 1,6 miljoen kijkers stond het op de derde plaats. Presentatrice Dionne Stax sprak daarin met mensen die de koningin persoonlijk of zakelijk kennen of hebben gekend en reisde daarvoor bijvoorbeeld naar Buenos Aires en New York.

Het interview met de koningin in tien minuten terugkijken? Dat kan hier: