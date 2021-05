Duizend migranten weten Spaanse enclave Ceuta te bereiken

Spanje heeft in verband met de komst contact opgenomen met Marokko. Het is nog onduidelijk of de migranten worden teruggestuurd.

In april zwommen meer dan honderd Marokkanen naar Ceuta. De meesten werden binnen twee dagen teruggestuurd. Migranten die over de hekken van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla klimmen, hebben in Spanje geen recht op asiel. Alleen minderjarigen die zonder begeleider naar Spanje zijn gekomen, mogen blijven.

Diplomatiek conflict

De Spaanse krant El País schrijft dat Marokko en Spanje een conflict hebben. De Marokkaanse geheime dienst ontdekte in april dat de secretaris-generaal van Polisario in een ziekenhuis in Noord-Spanje van een corona-infectie herstelde. Marokko zou Spanje hebben gewaarschuwd dat dit consequenties zou hebben.

Polisario streeft naar onafhankelijkheid van Westelijke Sahara, een woestijnachtig gebied ten zuiden van Marokko. Marokko bestuurt het grootste deel van het gebied, Polisario een aantal dunbevolkte gebieden. VN-waarnemers controleren vanuit een bufferzone op de naleving van de wapenstilstand.