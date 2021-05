'Bill Gates verliet Microsoft vanwege eerdere relatie met medewerker'

Microsoft-oprichter Bill Gates is vorig jaar onder druk vertrokken uit het bestuur van dat bedrijf, nadat een affaire van Gates met een medewerkster aan het licht was gekomen. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen.

Gates maakte vorig jaar zijn vertrek bekend, naar eigen zeggen om meer tijd te hebben voor zijn filantropische stichting. Zijn woordvoerder bevestigt dat er twintig jaar geleden een affaire was, maar zegt dat zijn vertrek daar niets mee te maken heeft.

Onderzoek

Volgens de Amerikaanse krant was dat wel degelijk het geval. Bestuursleden zouden in 2019 een advocatenkantoor hebben ingehuurd om de relatie te onderzoeken, nadat een andere medewerker van Microsoft had gemeld dat Gates en de vrouw jarenlang een seksuele relatie hadden gehad.

Gedurende het onderzoek zouden sommige bestuursleden hebben besloten dat het niet langer gepast was voor Gates om aan te blijven als bestuurslid. De Microsoft-oprichter zou zijn opgestapt voordat het onderzoek was afgerond.

Scheiding

Eerder deze maand maakten Bill en zijn vrouw Melinda Gates bekend dat ze, na 27 jaar, gaan scheiden. In een verklaring schreven de twee dat ze dat hebben besloten "na lang nadenken en veel werken aan onze relatie".

Eerder al schreef The Wall Street Journal dat Melinda in 2019 wilde scheiden vanwege Gates' band met miljardair Jeffrey Epstein. Epstein pleegde in dat jaar zelfmoord na zijn arrestatie op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Bill Gates en Jeffrey Epstein zouden sinds 2011 vriendschappelijke banden hebben gehad, hoewel Epstein toen al een bedenkelijke reputatie had.

'Absurde geruchten'

Volgens de woordvoerder van Gates heeft het onderzoek naar de affaire geen rol gespeeld bij de scheiding, evenmin zijn band met Epstein. "Het is buitengewoon teleurstellend dat er zoveel onwaarheden zijn gepubliceerd over de oorzaak en de omstandigheden van de scheiding van Bill Gates", zegt ze tegen Amerikaanse media.

Volgens de woordvoerder worden de geruchten en speculaties over de scheiding steeds absurder. "Het is jammer dat mensen die weinig tot geen kennis van de situatie hebben, worden gekarakteriseerd als 'bronnen'."

Bill en Melinda Gates blijven binnen de Bill & Melinda Gates Foundation samenwerken. Vorig jaar trok de stichting tientallen miljoenen uit voor de bestrijding van het coronavirus.