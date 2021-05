Veel animo voor oude stoelen Spartastadion

De oude stoelen uit het Spartastadion krijgen een nieuw leven. De voetbalclub gaat alle stoeltjes in het stadion vervangen. De oude stoelen werden te koop gezet en konden dit weekend door supporters worden opgehaald.

De stoeltjes waren dringend aan vervanging toe, zegt Peter van der Zwan, voorzitter van de supportersvereniging De Sparta Supporter, tegen de regionale omroep Rijnmond. "Zo waren de kleuren van de stoelen erg vaal geworden."

Ruim duizend exemplaren zijn al door Spartasupporters meegenomen. "Dat wil zeggen dat Spartanen er erg gehecht aan zijn. Heel bijzonder, juist in een seizoen waarin we volledig verstoken zijn van stadionbezoek. Het heeft ook iets symbolisch", zegt Van der Zwan, verwijzend naar de coronacrisis.

Stoelen voor in de tuin

De stoeltjes kosten vijf euro en de opbrengst wordt gedeeld tussen de supporters (voor sfeeracties in het stadion komend seizoen) en het Sparta Supporters Roparun Team. "Het is heel laagdrempelig gehouden om iedereen een kans te geven om een stoeltje te bemachtigen", zegt Van der Zwan.

Volgens hem hebben de supporters dit weekend gretig gebruik gemaakt van de actie. "Ouders met kinderen die tien van die stoelen ophaalden voor in de tuin. Mensen die tuinen en veranda's hebben opgemeten om zoveel mogelijk stoeltjes erin kwijt te kunnen. Het was mooi om te zien." Van der Zwan heeft zelf ook een aantal stoeltjes in huis gehaald. "Ze krijgen bij mij een mooi plekje in de tuin."