Vragen over aanwezigheid Hamas in mediagebouw: eigenaar ontkent, Israël twijfelt niet

Een dag na de verwoesting van een flatgebouw in Gaza waar volgens Israël Hamas kantoor hield, zijn er nog veel vragen. In de flat zetelden onder meer redacties van persbureau AP en nieuwszender Al Jazeera. Die willen meer informatie van Israël.

De eigenaar van de Jala-toren ontkent tegenover Al Jazeera dat Hamas in het gebouw zat. "Naast de huurders zaten er enkele kantoren van advocaten, ingenieurs en een paar mediabedrijven in. Niets anders", aldus Jawad Mehdi. Volgens hem heeft Israël nog geen bewijs overhandigd voor de claim dat Hamas in het gebouw aanwezig was.

Israël noemt de aanwezigheid van Hamas, de organisatie die sinds 2007 aan de macht is in Gaza, als reden om het gebouw te bombarderen. Via Twitter liet het leger vanochtend in een reeks van drie tweets over de aanval weten dat Hamas zich vaker verschuilt in burgergebouwen, maar dat militanten dan niet "immuun" zijn voor luchtaanvallen.

Journalisten zagen hoe hun werkplek werd vernietigd: