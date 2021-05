Wekdienst 16/5: Openingsceremonie Songfestival • Opnieuw pro-Palestijnse betogingen

En dan nog even dit:

Bondskanselier Angela Merkel zwaait in september na zestien jaar af. Wat heeft zij in die periode voor elkaar gekregen op het wereldtoneel? Nieuwsuur legt in deze serie 'de Merkeljaren' langs de meetlat aan de hand van interviews met Duitse en internationale prominenten.

Op mondiaal niveau ontwikkelde Merkel zich tot een van de belangrijkste wereldleiders. Ze had een moeizame relatie met de Amerikaanse oud-president Trump, treffend vastgelegd op een foto van de onderhandelingen op de G7-top in juni 2018. John Bolton, nationaal veiligheidsadviseur onder Trump, was daarbij aanwezig en vertelt over dat moment: