Nederlanders in Israël: 'Dit is niet normaal, zo is het heel lang niet geweest'

Het gezin moest bij elk luchtalarm binnen tien seconden zijn toevlucht zoeken in de 'safe room'. Dat is de slaapkamer van Van Bovens dochter, met extra dikke muren en ijzeren luiken voor de ramen. In de praktijk sliep het hele gezin daardoor in die kamer. Van Boven: "Al die geluiden gaan door merg en been. Het alert-standje staat 24 uur aan."

Het gezin is naar het uiterste noorden van Israël gegaan, buiten de gevarenzone. Afgelopen nacht heeft ze voor het eerst "oké" geslapen. "We zijn niet vertrokken omdat we bang waren, maar gewoon omdat het geen leven meer was."

Maar ook daar kreeg Van Boven te maken met de toegenomen spanningen. Toen ze iets wilde eten in de stad Tiberias "riep iemand ineens 'chaos, chaos', omdat ze met elkaar op de vuist gingen. Dit is niet normaal en zo is het heel lang niet geweest."

In juli vorig jaar emigreerde het gezin van Rotterdam naar de kibboets bij de Gazastrook. Ze hebben er nog geen seconde spijt van gehad. "We missen de kibboets enorm. Dus als het weer kan, gaan we terug. Ook al moeten we dan waarschijnlijk af en toe in die veilige kamer zitten."

'Leven gaat gewoon door'

Willem Luyckx is net op het strand van Tel Aviv neergestreken na een rondje hardlopen. "Natuurlijk wordt er gefocust op de ellende", zegt hij door de telefoon. "Maar mensen vergeten weleens dat het leven hier ook gewoon doorgaat."

Luyckx woont dertig jaar in Israël, waar hij naartoe verhuisde voor zijn Israëlische vrouw. Aan de raketten is hij wel gewend, in de wetenschap dat verreweg de meeste projectielen die richting Tel Aviv vliegen, worden neergehaald door het hypermoderne Israëlische raketafweersysteem. Toch is er een constante dreiging, ook op het strand, waar een paar uur na zijn komst het luchtalarm afgaat en mensen op de vlucht slaan.

Massaal gaan mensen richting huis. Onderweg schuilen sommigen, al filmend, nog achter hun auto: