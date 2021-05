Wekdienst 15/5: Pro-Palestijnse betogingen in Den Haag • Protest toeslagenaffaire op de Dam

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Den Haag worden meerdere pro-Palestijnse betogingen gehouden. Demonstranten gaan naar de Hofplaats en het Plein. Mogelijk wordt er ook op het Malieveld geprotesteerd. Daarnaast is een demonstratie op het Vrijthof in Maastricht aangekondigd.

Op de Dam in Amsterdam protesteren gedupeerden van de toeslagenaffaire tegen de politiek en de Belastingdienst. Er zijn volgens hen nog steeds problemen die moeten worden opgelost.

Voetbalclubs uit de eerste divisie beginnen aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie. De eerste wedstrijden zijn NAC Breda-FC Volendam, De Graafschap-Roda JC en Almere City FC-NEC. De ploeg die als zestiende eindigt in de Eredivisie, stroomt in de volgende play-offronde in.

De heren hockeyteams van Bloemendaal en Kampong spelen de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs om de landstitel. Bloemendaal won de eerste wedstrijd. Bij de dames spelen Amsterdam en Den Bosch de return in Den Bosch. Den Bosch heeft de eerste wedstrijd gewonnen.

In Engeland strijden Engelse voetbalclubs Chelsea en Leicester City op Wembley om de FA Cup. Leicester staat voor het eerst sinds 1969 in de finale van het belangrijkste Engelse bekertoernooi en de hoopt prestigieuze beker voor het eerst te winnen. Chelsea won de FA Cup al acht keer, voor het laatst in 2018.

Wat heb je gemist?

Voor de vijfde nacht op rij waren er beschietingen over en weer tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. De Arabische zender Al Jazeera en persbureau AP melden zeker zeven doden in Gaza-Stad na een Israëlisch bombardement op een huis. Er zouden nog mensen onder het puin liggen.

Verder sloeg het geweld uit de Gazastrook over op de Westelijke Jordaanoever. Honderden Palestijnen in verschillende steden raakten bij protesten slaags met Israëlische veiligheidstroepen. Ze staken stapels autobanden in brand en gooiden stenen naar Israëlische militairen. Die schoten terug, waarbij tien mensen de dood vonden. Een elfde Palestijn werd volgens Israël doodgeschoten toen hij een militair wilde aanvallen met een mes.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De Marktweg in Den Haag was in 2014 al eens de mooiste Oranjestraat van Nederland. "We gaan ons eigen verbreken", zegt een bewoner tijdens de voorbereidingen op het EK-voetbal volgende maand. "We gaan nog mooier, nog extremer."