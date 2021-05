Familie van door politie doodgeschoten Amerikaan krijgt miljoenen dollars

De familie van een ongewapende zwarte man die in de Amerikaanse stad Columbus door een agent werd doodgeschoten, krijgt 10 miljoen dollar uitgekeerd. Het stadsbestuur is vrijdag akkoord gegaan met het bedrag, de hoogste geldsom die de hoofdstad van de staat Ohio ooit heeft uitgekeerd in een schikkingszaak.

In een verklaring zegt het bestuur dat geen enkel geldbedrag Hill ooit zal terugbrengen naar zijn familie, "maar we geloven dat dit een belangrijke en noodzakelijke stap in de goede richting is". Ook heeft het bestuur besloten om een sporthal naar Hill te vernoemen.

De familie van het slachtoffer zegt tevreden te zijn met de schikking. In een reactie bedanken ze de gemeente voor het "juiste besluit".

Geen vuurwapen, maar een mobieltje

Andre Hill (47) werd in december door agent Adam Coy neergeschoten in de garage van een huis. Op beelden van een bodycam is te zien dat Hill met een telefoon in zijn hand uit de garage loopt, waarna Coy hem neerschiet. Het slachtoffer bleek geen wapen te dragen.

Coy werd in februari aangeklaagd voor moord. In de aanklacht wordt de politieman ook verweten dat hij zijn bodycam niet had aangezet. De agent zette zijn camera pas na het schieten aan, maar de beelden zijn toch opgenomen omdat de camera automatisch ook de 60 voorgaande secondes opslaat.

Op de beelden is ook te zien dat Hill minutenlang op de grond ligt zonder dat een van de agenten medische hulp verleent. Coy werd eind december al ontslagen door de politie.