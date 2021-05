Verdachte dubbele moord Franse houtzagerij geeft zich over na klopjacht

De dubbele moord was dinsdag in een houtzagerij in het dorp Les Plantiers. Marcone had een conflict met zijn baas over het werkrooster, schreven Franse media.

Na de moord begon een grote klopjacht in het gebied met gendarmes, eenheden van de antiterrorisme-eenheid, helikopters en speurhonden.

Marcone werd uiteindelijk verscholen en gehuld in complete camouflage-uitrusting aangetroffen, zegt een bron tegen Le Parisien. "Hij had waarschijnlijk het gevoel dat hij geen kant meer op kon zonder kans op ontsnapping."

Audioboodschap vader

Gisteren gebruikte de politie een audioboodschap van Marcones vader, die zijn zoon opriep zich over te geven. "Valentin, papa hier. Ik hou van je, wij houden van je. Mij is beloofd dat er niet op je geschoten zal worden als je je nu overgeeft."