Waarom influencers zich massaal mengen in discussie over Palestijns-Israëlisch conflict 

Verschuiving in kijken naar conflict

"Je ziet bij de nieuwe generatie zeker een verschuiving in hoe zij kijken naar het Palestijns-Israëlisch conflict", zegt historicus Peter Malcontent, die onderzoek deed naar de houding van Nederland en Nederlanders tegenover het conflict.

"Nederland is van oudsher het meest pro-Israëlische land van Europa. Dat komt voor een groot deel door het schuldgevoel dat er is over de Holocaust en het grote aantal Nederlandse Joden dat toen is vermoord. Maar bij de jongere generatie leeft dat schuldgevoel minder," legt hij uit.

Volgens Malcontent zie je sowieso dat de samenleving opschuift naar meer pro-Palestijns. "De gemiddelde Nederlander heeft niet zoveel met Palestijnen, maar het geweld tegen hen vinden ze niet kunnen. Je ziet in enquêtes dat er onder Nederlanders toenemende kritiek is op Israël. Al is het maar een kleine groep die echt fel pro-Palestijns is."