's Werelds laatste werkende graanzuiger naar Franeker voor restauratie

Alleen al het verplaatsen van de machine naar Friesland was een behoorlijke klus. "De machine is zo'n 30 meter hoog, het ponton waarop hij staat is 30 bij 10. Je moet bij bruggen dus wel goed opletten."

Deze graanzuiger komt oorspronkelijk uit Antwerpen. Sinds 1987 ligt hij in Rotterdam. De machine maakt deel uit van de buitencollectie van het Maritiem Museum. Een keer per jaar is de machine ook te zien bij het Museum aan de Stroom, het MAS, in Antwerpen.