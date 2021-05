Vrijspraak Hero Brinkman voor lekken naar De Telegraaf

Oud-PVV-Kamerlid en voormalig politieman Hero Brinkman is door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie naar De Telegraaf.

Hij kreeg wel een taakstraf, van zes uur, omdat hij voor zijn partner in computersystemen van de politie naar informatie heeft gezocht. Omdat de duur van zijn voorlopige hechtenis langer was, hoeft hij de taakstraf niet uit te voeren.

Terrorisme

De Telegraaf publiceerde in 2016 en 2017 zes artikelen over terrorisme. Informatie die daarin stond, was volgens het Openbaar Ministerie via Brinkman bij de krant beland. Brinkman zou uit wrok hebben gehandeld, omdat hij door de politietop zou zijn gedwarsboomd.

Brinkman ontkent dat hij heeft gelekt. Volgens de rechters is onvoldoende vastgesteld dat de vertrouwelijke informatie van hem afkomstig was. Het Openbaar Ministerie had een half jaar celstraf tegen hem geëist.