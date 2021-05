Amazon neemt in VK 10.000 extra mensen aan vanwege coronadrukte

Amazon gaat in het Verenigd Koninkrijk 10.000 extra mensen aannemen om de drukte die wordt veroorzaakt door de coronapandemie aan te kunnen. Door de lockdowns in veel landen zijn mensen meer online gaan winkelen en de webwinkel lijkt ervan uit te gaan dat die trend ook na de coronacrisis aanhoudt.

Het gaat grotendeels om nieuwe kantoorbanen. Er wordt onder meer uitgebreid bij de IT-tak van het bedrijf. De Britse staatssecretaris Kwasi Kwarteng (Bedrijfsleven) noemt de uitbreiding van Amazon in zijn land "een teken van vertrouwen in de Britse economie".

Het Amerikaanse bedrijf is een van de grote winnaars van de coronacrisis. Amazon heeft in Europa in 2020 een recordomzet van 44 miljard euro geboekt. Volgens The Guardian heeft het bedrijf daar door een belastingtruc geen vennootschapsbelasting over betaald.

Bonus in VS

In 2020 nam Amazon wereldwijd een half miljoen mensen in dienst, waardoor de winkelgigant inmiddels zo'n 1,3 miljoen werknemers heeft. In de Verenigde Staten en Canada worden de komende tijd nog eens 75.000 vacatures voor bezorgers en logistiek medewerkers opengesteld.

In de VS lijkt de nood hoog: nieuwe medewerkers daar kunnen een bonus tot 1000 dollar krijgen. Daarnaast kondigde het bedrijf onlangs aan elk personeelslid dat zich laat vaccineren een bonus van 100 dollar te geven.

Sorteercentrum bij Schiphol in aanbouw

Sinds vorig jaar heeft Amazon ook een Nederlandse website die de concurrentie aangaat met grote webshops als Bol.com en Coolblue. Een woordvoerder van de Nederlandse tak laat weten dat het bedrijf op dit moment ruim vijfhonderd medewerkers telt.

Bij de luchthaven Schiphol bouwt de webwinkel een sorteercentrum dat komende zomer opengaat. Daar ontstaan dan zo'n 200 nieuwe banen. Daarnaast zal het sorteercentrum werk bieden aan zo'n 450 bezorgers van onafhankelijke bezorgdiensten, verwacht Amazon.