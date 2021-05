Dode bij steekpartij in Zwolle, politie houdt verdachte aan

In de binnenstad van Zwolle is iemand neergestoken en overleden. Volgens RTV Oost was het steekincident aan het eind van de ochtend. Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar de hulp mocht niet meer baten. Over de identiteit is niets bekendgemaakt.

Inmiddels heeft de politie ook een verdachte aangehouden. De politie was na het steekincident enige tijd op zoek naar de dader en daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. Ook wie de dader is, is niet bekendgemaakt.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Getuigen is gevraagd zich te melden.