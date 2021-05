Wekdienst 14/5: Uitspraak tegen oud-PVV'er Brinkman • Bombardement Rotterdam herdacht

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechter doet uitspraak in de strafzaak tegen oud-PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij als agent vertrouwelijke informatie uit interne computersystemen en een besloten bijeenkomst over terrorisme gelekt. Het OM eiste een half jaar cel.

Bondscoach Frank de Boer maakt zijn voorselectie bekend voor het Europees kampioenschap. Over een kleine twee weken volgt de definitieve selectie.

In Rotterdam wordt op Plein 1940 het bombardement op de stad herdacht. Burgemeester Aboutaleb en demissionair minister De Jonge gaan spreken. Ook worden diverse kransen gelegd aan de voet van het beeld De verwoeste stad van Ossip Zadkine.

Wat heb je gemist?

Het Israëlische leger en militante Palestijnen hebben vannacht opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Bij raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook is zeker één zwaargewonde gevallen. Vijf raketten kwamen neer op de stad Ashkelon, niet ver van Gaza. Een daarvan raakte een wooncomplex.

De raketaanvallen volgden op aanvallen van Israël. Het Israëlische leger bestookte gisteravond en vannacht doelen in de Gazastrook vanuit de lucht en met artillerie.

Gisteravond laat meldde persbureau AFP dat Israëlische grondtroepen Gaza waren binnengetrokken. Bron daarvoor was een woordvoerder van het Israëlische leger. Diezelfde woordvoerder ontkende in de loop van de nacht dat er een grondoperatie aan de gang was. Volgens het leger was er een "intern communicatieprobleem".

Ander nieuws uit de nacht:

FNV: versnel verduurzaming Tata Steel IJmuiden: de staalfabriek is nu qua zowel milieu- als klimaateisen niet toekomstbestendig.

39 wetenschappers: 'Besteed meer aandacht aan ventilatie in coronabestrijding': volgens de auteurs, die hun pleidooi hebben geplaatst in het blad Science, loopt ook het RIVM achter.

En dan nog even dit:

Rusland stuurt later dit jaar een actrice en een regisseur naar het ISS. De actrice Joelia Peresild (36) en regisseur Klim Sjipenko (37) gaan meewerken aan de eerste echte film die in de ruimte wordt opgenomen.

Moskou zoekt naar manieren om zijn ruimtevaartprogramma een boost te geven. Met de film lijkt het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos de VS de loef af te willen steken. NASA bevestigde vorig jaar dat het samenwerking had gezocht met acteur Tom Cruise om een film te maken in het internationale ruimtestation.